Somali'deki tıpçılardan 14 Mart mesajı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören tıp öğrencileri ve bazı uzmanlar, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı14 Mart 2019 Perşembe 15:13
İSTANBUL (AA) - Somali'deki tıpçılar, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören tıp öğrencileri ve bazı uzmanlar, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle videolu mesaj yolladı.
Videoda, hastanede çalışırken görülen öğrenciler ve doktorlar, Türkiye'deki meslektaşlarının bayramını kutladı.
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