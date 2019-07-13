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Somali'deki terör saldırısı

Bir otele düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda ölenlerin sayısının en az 10 olduğu bildirildi- Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi

13 Temmuz 2019 Cumartesi 01:30
Somali'deki terör saldırısı

MOGADİŞU (AA) - Somali’nin güneyindeki Kismayu şehrinde bir otele düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda, aralarında gazetecilerin de olduğu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Cubaland eyaleti güvenlik yetkilisi Gulled Adan, bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar eyleminin ardından otele silahlı kişilerin girdiğini ve güvenlik güçleriyle çatıştığını söyledi. Yetkili olayda bir gazetecinin de aralarında bulunduğu en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bir diğer güvenlik yetkilisi ise olayda ölen gazeteci sayısının 2 olduğunu kaydetti.

Yerel medyada, ölenler arasında bir gazeteci, bir insani yardım görevlisi ile bir iş adamının bulunduğu iddia edildi.

Saldırı sırasında bölgenin önde gelen isimlerinin ve bazı milletvekillerinin otelde yerel seçimlere ilişkin istişare toplantısında olduğu ifade edilmişti.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Başkent Mogadişu'nun yaklaşık 500 kilometre güneyindeki liman kenti Kismayu, ağustos ayında yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyor.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 01:30
  1. Eş-Şebab
  2. patlama
  3. Somali

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