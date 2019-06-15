Somali’deki patlamalarda 10 kişi hayatını kaybetti

Somali’nin başkenti Mogadişu’da öğle saatlerinde meydana gelen 2 patlama sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdi, 26 kişi de yaralandı.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da öğle saatlerinde meydana gelen 2 şiddetli patlama sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 26 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Parlamento binasının yakındaki kontrol notası meydana gelen saldırının terör örgütü Eş-Şebab mensubu intihar bombacıları tarafından gerçekleştiği belirtildi. Saldırıda parlamentodaki oturuma katılan milletvekilleri hedef alınırken bombalı araçla gelen teröristlerin polisler tarafından uzaklaştırıldığı belirtildi. Bu saldırı sonucu 9 kişi öldü ve 25 kişi de yaralandı patlamanın şiddetli ile çevredeki binalar yıkıldı.

Diğer saldırı ise başkentteki Afrika Oteli’nin yakınlarında meydana geldi. Polisin otel yakınlarındaki teröristlerin araçlarını çevirmesi üzerine teröristler bomba yüklü aracı patlattı. Şiddetli bir patlama sonucu araçtaki terörist ölürken diğeri ise yaralı olarak ele geçirildi.

Basın açıklama düzenleyen Somali polise genel müdürü Bashir Abdi Mohamed Americo iki saldırıya dair istihbarat aldıklarını belirterek bu tür olaylarda vatandaşların polisle işbirliği yapmasının hayati önem taşıdığın altını çizdi.