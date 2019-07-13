Somali’deki otel saldırısında ölü sayısı 26’ya yükseldi Somali’nin Kismayo kentindeki bir otele bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Somali’nin Kismayo kentindeki bir otele bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu ölü sayısının 26’ya yükseldiği açıklandı.

Somali’nin Jubaland eyaletinin başkenti Kismayo’da dün akşam bir otele terör örgütü Eş-Şebab üyeleri tarafından saldırı düzenlendi. Bölgenin kontrol altına alındığı otel saldırında ölü sayısının 26’ya yükseldiği açıklandı. Ölenler arasında ABD, İngiltere, Kenya ve Tanzanya uyruklu kişiler, eski bir bakan, milletvekili, Somali asıllı Kanadalı gazeteci Hodan Nalayeh ve eşinin bulunduğu açıklandı.

Gerçekleştirilen saldırıda önce bomba yüklü aracı patlatarak saldıran teröristler daha sonra ise kalabalık bir grup halinde otelin iç kısımlarına ilerleyip oteldekileri hedef almıştı.

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