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Somali’deki otel saldırısında 12 kişi öldü

Somali’nin Kismayo kentindeki bir otele bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:08
Somali’deki otel saldırısında 12 kişi öldü

Somali’nin Kismayo kentindeki bir otele bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Güvenlik güçleri saldırı sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiğini 35 kişinin yaralandığını açıkladı.


Somali’nin Jubaland eyaletinin başkenti Kismayo’da dün akşam bir otele terör örgütü Eş-Şebab üyeleri tarafından saldırı düzenlendi. Güvenlik güçleri saldırı sonucu en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını duyurdu. Güvenlik görevlisi Mohamed Abdiweli, "Şimdi kontrol altına alındı ve son terörist vurularak öldürüldü" ifadelerini kullandı. Ölü sayısının artabileceğini belirten Abdiweli, "Otelin içinde cesetler ve yaralılar var. Ayrıntılarını tam olarak veremiyoruz, ancak şu ana kadar 12 kişinin öldüğünü ve otuzdan fazla kişinin de yaralandığını doğruladık" dedi.


Gerçekelaştirilen saldırıda önce bomba yüklü aracı patlatarak saldıran teröristler daha sonra ise kalabalık bir grup halinde otelin iç kısımlarına ilerleyip oteldekileri hedef almıştı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:08
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