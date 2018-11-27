Somali'deki kamplar güneş enerjisiyle ışığa kavuşuyor

MOGADİŞU (AA) - NUR CEYDİ - Somali'nin başkenti Mogadişu'daki sığınmacı kampında elektriği olmayan iç göçmenler, geceleri güneş enerjisiyle ışığa kavuşuyor.

Mogadişu'nun kırsal kesimlerinde çadır ve barakalardan oluşan kamplar gece karanlığa boğuluyor. Sadece bazı yollarda sokak lambası yer alırken, evlerde ışık ve elektrik bulunmuyor.

Bu durum akşam saatlerinden itibaren iç göçmenlerin birçok faaliyetini kısıtlıyor. Buna çözüm arayan bir grup genç, çözümü kamplara güneş enerjisi getirmekte buldu.

Kamplara güneş enerjisi getirmek için girişim başlatan bir grup genç, yerel bir şirketle iletişime geçti. Şirketi harekete geçiren gençler, bu şekilde kamplara güneş enerjisi gelmesi için ön ayak oldu.

Şirket, bunun ardından iç göçmenlere 5 dolara kadar uygun fiyatlarla ve ailenin durumuna göre taksitlendirme seçenekleriyle güneş enerjisi alma imkanı sağladı.

Şirketin müdürü Halid Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamplarda ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle yerlerinden olan ve zaman zaman yer değiştiren, yerleşik olmayan iç göçmenler için elektriğe alternatif en uygun olanın güneş enerjisi olduğunu belirtti.

Ahmed bu nedenle gençlerin başlattığı girişimle, uygun imkanlarla her haneyi elektriğe kavuşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

Şebelli sığınmacı kampında yaşayan Somalili Meryeme Mahmud, kampın güneş battıktan sonra karanlığa boğulduğunu, uygun fiyatla güneş enerjisi satın aldıklarını ve bu sayede karanlıktan kurtulduklarını belirtti.

Mahmud, "Akşamları ışığımız yoktu. Bütün işlerimizi güneş batmadan halletmek zorundaydık. Ama şimdi akşam da işlerimizi yapabiliyoruz." dedi.

- Çocukların eğitimini etkiliyor

Kamplardaki elektrik sorunu günlük sıkıntıların yanı sıra çocukların eğitim hayatını da olumsuz etkiliyor.

Somalili anne Saadet İbrahim, dört çocuğu olduğunu, çocukların akşam ders çalışamadığını, yalnızca gün ışığında imkan buldukları kadar ders yapabildiklerini belirtti.

İbrahim, düşük fiyatla güneş enerjisi aldıktan sonra çocuklarının eğitime yeterli zamanı ayırabildiğini söyledi.

- Güvenlik sıkıntısını azaltıyor

Güneş enerjisinin evlerde elektrik olmaması nedeniyle yaşanan güvenlik sıkıntısını da bir nebze azalttığı belirtiliyor.

Şebelli kampı sorumlusu Zehra Ahmed, kamplarda güvenlik biriminin bulunmadığını, bunun ve evlerde geceleri ışık olmasının taciz, yağma, hırsızlık gibi olaylara da davetiye çıkardığını belirtti.

Ahmed, ancak güneş enerjisiyle evlere ışık gelmesiyle bu durumun biraz değiştiğini, insanların geceleri artık korku içerisinde geçirmediğini aktardı.

Somali'nin güneyindeki bazı köy ve beldeleri elinde bulunduran terör örgütü Eş-Şebab, sık sık başkentteki önemli noktaları ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor. Zaman zaman Şebab örgütü ile Somali güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.Ülkedeki bu güvenlik sıkıntısı ve ekonomik durumlar birçok ailenin evlerini terk etmesine, kamplara sığınmasına neden oluyor.