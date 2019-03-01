Somali'deki bombalı saldırı Mogadişu'da dün bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 18'e yükseldi- Güvenlik güçleriyle bir binadaki silahlı saldırganlar arasında gece başlayan çatışmalar ise sürüyor

HARTUM (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da, dün bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 18'e yükseldiği bildirildi. Somali polisinden yapılan açıklamada, terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiği saldırıda ölü sayısının 18'e çıktığı, en az 40 kişinin de yaralandığı belirtildi. AP'nin haberine göre, polis yetkililerinden Muhammed Hüseyin, Mekke-i Mükerreme Oteli yakınındaki bombalı saldırının ardından, güvenlik güçleriyle otel yakınında bulunan bir binadaki silahlı saldırganlar arasında gece başlayan çatışmanın halen sürdüğünü belirtti. Terör örgütü Eş-Şebab internet sitesinde yer alan açıklamada, hükümet yetkilileri ve subayların bulunduğu Mekke-i Mükerreme Oteli'nin hedef alındığı kaydedilmişti. Üst düzey isimlerin ikamet ettiği otel, daha önce de benzer saldırılara uğramıştı.



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