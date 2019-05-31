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Somali'deki AMISOM'da asker sayısı azaltılacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Somali'deki bölgesel barış gücü misyonundaki asker sayısının, bin kişi azaltılmasına karar verdi

31 Mayıs 2019 Cuma 21:32
Somali'deki AMISOM'da asker sayısı azaltılacak

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Somali'deki bölgesel barış gücü misyonundaki (AMISOM) asker sayısının bin kişi azaltılmasında karar kıldı.

BMGK, Afrika Birliği Somali Misyonu'nun görev süresini bir yıl daha uzattı. Konsey ayrıca, barış gücü misyonundaki asker sayısın bin kişi azaltılması, ülkede şiddet olaylarının artması durumunda ise durumun tekrar gözden geçirilmesi kararı aldı.

Söz konusu kararla, barış gücündeki askerlerin sayısı 19 bin 629'a düşecek, misyonda 1040 polis görev yapacak. Karar doğrultusunda AMISOM, 2021 yılına kadar güvenliği aşamalı bir şekilde Somali güvenlik güçlerine devredecek.

Somali'de Eş-Şebab ile mücadelede hükümet güçlerine destek veren AMISOM, 2007'den beri bu ülkede faaliyet gösteriyor.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 21:32
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