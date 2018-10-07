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Somali'de Türk askeri üssünde yemin töreni

Türk Görev Kuvveti Anadolu Kışlası’nda 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış ve askeri okul komutanlığı yemin töreni gerçekleştirildi.

07 Ekim 2018 Pazar 09:57
Somali'de Türk askeri üssünde yemin töreni

Somali’de bulunan ve Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük askeri üslerinden biri olan Türk Görev Kuvveti Anadolu Kışlası’nda 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış ve askeri okul komutanlığı yemin töreni düzenlendi. 

Törene Somali Savunma Bakanı Hassan Ali Mohamed, Somali Genel Kurmay Başkanı Dahir Adan Elmi, Türkiye Mogadişu Büyükelçisi Olgan Beker ve kışlada eğitim gören askeri öğrencilerin aileleri katıldı. 

Eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin yemin ettiği tören iki ülkenin resmi marşlarının okunmasıyla başladı. Daha sonrası ise protokol konuşmaları gerçekleştirildi. 
Törende konuşan Somali Genel Kurmay Başkanı Elmi, "Bugün 1 senedir bu kışlada askeri eğitimi gören ve bugün eğitimlerini başarıyla tamamlayan 47 subay ve astsubay öğrencilerimizin yemin törenini katılmak için burada bulunuyoruz. Bu vesileyle ile Anadolu kışlası yetkililerine ve Türkiye devletine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. 

Somali Savunma Bakanı Mohamed ise "Türkiye devletine kardeş Somali halkına olan desteklerinden ötürü hükümetimiz ve Somali halkı adına şükranlarımızı sunuyor yeni mezun olan subay ve astsubay öğrencilerimiz da başarılılar diliyorum” şeklinde konuştu. 

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 09:57
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