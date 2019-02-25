Somali'de silahlı saldırı: 8 ölü

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin güneyindeki Güneybatı Somali eyaletinde temizlik işçilerini hedef alan silahlı saldırıda 8 kadın hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre,özerk yönetime sahip Güneybatı Somali eyaletinin Hava Abdi bölgesinde bir temizlik kampanyasına katılan temizlik işçisi 8 kadın, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Saldırıda yaralananların da olduğu belirtilirken, yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Güneybatı Somali eyaletinden bir yetkili, saldırıdan terör örgütü Eş-Şebab'ın sorumlu olduğunu belirtirken, Aşağı Şebelle Bölgesi Başkanı Muhammed İbrahim de saldırının genelde savunmasız sivilleri hedef alan Eş-Şebab örgütünün parmak izlerini taşıdığını ifade etti.

Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.







