Somali’de patlama Somali’nin başkenti Mogadişu’da 2 büyük patlamanın meydana geldiği açıklandı.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da 2 büyük patlamanın meydana geldiği açıklandı.

Başkent Mogadişu’da parlamento binası yakınlarındaki kontrol noktasında 2 patlama meydana geldi. İlk patlamanın güvenlik güçlerinin bulunduğu Sayidka kavşağındaki kontrol noktasında, ikincisinin ise aynı bölgede farklı bir noktada meydana geldiği açıklandı. Olay yerinden dumanların yükseldiği belirtilirken, patlamanın sorumluları araştırılıyor. Patlama sonucu can kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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