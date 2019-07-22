Somali’de patlama: 10 ölü Somali’de Mogadişu Havalimanı’na giden yolda patlama meydana geldi.

Somali’de Mogadişu Havalimanı’na giden yolda patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 10 kişi öldü.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bulunan havalimanına giden K4 yolu üzerindeki ilk kontrol noktasında bomba yüklü araç patlatıldı. Patlamada 10 kişinin öldüğü belirtildi. Patlamanın, hac ibadeti için Suudi Arabistan’a gitmek üzere yola çıkan Somalili hacı adaylarının havalimanı yolunda olduğu sırada gerçekleştiği bildirildi.

Patlamanın ardından çatışma sesleri duyulduğu öğrenilirken, saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Geçtiğimiz hafta da Somali’nin güneyinde bulunan bir otele düzenlenen saldırıda 26 kişi hayatını kaybetmişti.

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