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Somali'de konvoya bombalı saldırı

27 Mart 2019 Çarşamba 22:04
Somali'de konvoya bombalı saldırı

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da yol kenarına yerleştirilen bombanın bir konvoyun geçişi sırasında patlaması sonucu 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Saldırının yaşandığı Warta Nabadda bölgesindeki yöre sakinleri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Banadir bölgesi yöneticilerine ait bir konvoyun geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bir bombanın infilak ettiğini belirtti.

Bölgede yaşayan Muhammed İbrahim, saldırıda yaralananların hastaneye kaldırıldığını belirterek, "Olay yerinde biri asker, 3 kişinin cansız bedenini gördüm." ifadesini kullandı.

Saldırının sorumluluğunu terör örgütü Eş-Şebab üslendi.

Eş-Şebab'ın hafta sonu Mogadişu'daki iki bakanlığın yer aldığı bir binaya düzenlediği saldırıda 10'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 22:04
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