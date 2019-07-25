Somali’de intihar saldırısı: 6 ölü Somali’nin başkenti Mogadişu’da belediye binasını hedef alan intihar saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da belediye binasını hedef alan intihar saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti.

Somali Enformasyon Bakanı Muhammed Abdi Hayr, başkent Mogadişu’da belediye binasında gerçekleştirilen intihar saldırısında aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Saldırıda aralarında Belediye Başkanı Abdurrahman Osman’ın da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Saldırıyı eş-Şebab üstlendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.