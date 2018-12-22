Somali'de intihar saldırısı: 3 ölü, 10 yaralı

Somali'de intihar saldırısı: 3 ölü, 10 yaralı22 Aralık 2018 Cumartesi 11:23
MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısı sonucu 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
AA muhabirinin, Somali polis teşkilatında görevli bir polis memurundan edindiği bilgiye göre, intihar bombacısının kullandığı bomba yüklü araç, başkentteki Somali Tiyatrosu girişindeki bariyerleri geçmeye çalıştığı sırada kontrol noktasına çarptı.
Çarpma sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çoğunluğu asker 10 kişi yaralandı.
YORUM YAZ