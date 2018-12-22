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Somali'de intihar saldırısı: 3 ölü, 10 yaralı

22 Aralık 2018 Cumartesi 11:23
Somali'de intihar saldırısı: 3 ölü, 10 yaralı

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısı sonucu 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

AA muhabirinin, Somali polis teşkilatında görevli bir polis memurundan edindiği bilgiye göre, intihar bombacısının kullandığı bomba yüklü araç, başkentteki Somali Tiyatrosu girişindeki bariyerleri geçmeye çalıştığı sırada kontrol noktasına çarptı.

Çarpma sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çoğunluğu asker 10 kişi yaralandı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 11:23
  1. 10 yaralı
  2. 3 ölü
  3. patlama
  4. Somali

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