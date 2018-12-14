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Somali'de gösteri ve çatışmalarda en az 10 kişi öldü

Eş-Şebab'dan ayrıldıktan sonra Somali'nin Güney Batı eyaleti başkanlığına aday olan Muhtar Ebu Mansur'un gözaltına alınması protestolara neden oldu - Şiddete dönüşen gösterilerde biri milletvekili olmak üzere en az 10 kişi hayatını kaybetti

14 Aralık 2018 Cuma 12:10
Somali'de gösteri ve çatışmalarda en az 10 kişi öldü

MOGADİŞU (AA) - Somali'de, terör örgütü Eş-Şebab'ın eski elebaşlarından Muhtar Ebu Mansur'un dün gözaltına alınması sonrası başlayan gösteri ve çatışmalarda biri milletvekili en az 10 kişi öldü.

Somali Cumhurbaşkanı Ulusal Güvenlik Danışmanı Abdisaid Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Baydabo şehrinde çıkan şiddet olaylarında Güney Eyaleti Milletvekili Abdishakur Yakub İbrahim’in öldüğünü belirtti.

Şiddet olaylarından derin üzüntü duyduğunu ifade eden Ali, olayların eyalet organları tarafından soruşturulacağını söyledi.

Mansur'un dün gözaltına alınması sonrası destekçilerinin başlattığı gösterilerde, Somali güçleri ve göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Yerel yetkililer, çıkan olaylarda şimdiye kadar en az 10 kişinin öldüğünü teyit etti.

- Seçim komitesi istifa etti

Öte yandan, çıkan olaylar sonrasında Güney Batı eyaleti seçim komitesi bir açıklama yayımlayarak istifa ettiğini duyurdu.

Eyalet seçim komitesi, federal hükümetin Mansur'a koyduğu seçim yasağına rağmen eski Eş-Şebab liderinin seçimlerde yarışabileceğine karar vermişti.

Terör örgütüyle yollarını ayıran ve ülkenin Güney Batı eyaletindeki başkanlık seçimlerinde aday olan Mansur, dün Afrika Birliği Somali Misyonuna (AMISOM) bağlı Etiyopya askeri güçlerince gözaltına alınmıştı.

Geçen yıl örgütten ayrıldığını açıklayan ve hükümet güçlerine teslim olan Mansur'un seçim vaatleri arasında Eş-Şebab'a karşı mücadele etmek de bulunuyor. Bir dönem Eş-Şebab'ın resmi sözcülüğünü de yapan Mansur, örgütten ayrıldıktan sonra militanlara örgütü terk etmeleri çağrısı yapmıştı.

Güney Batı eyaletindeki seçimlerin 19 Aralık’ta yapılması planlanıyor.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 12:10
  1. Somali

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