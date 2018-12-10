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Somali'de Cumhurbaşkanı'ndan güvenoyunu geri alma girişimi

Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'ya verilen güvenoyunun geri alınması için 92 milletvekili önerge sundu

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:29
Somali'de Cumhurbaşkanı'ndan güvenoyunu geri alma girişimi

MOGADİŞU (AA) - Somali parlamentosunun alt kanadı Halk Meclisi'nden 92 milletvekili, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'ya verilen güvenoyunun geri alınması için girişimde bulundu.

Milletvekili Abdurrezzak Muallim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "92 milletvekili, Cumhurbaşkanı Fermacu'dan güvenoyunun geri alınması için Somali Meclis Başkanı Muhammed Mursel Şeyh'e önerge sundu." dedi.

Önergeyi veren milletvekilleri Cumhurbaşkanı Fermacu'yu "federal bölgelerin yönetimine aşırı müdahale etme, yerel yönetimlerin çalışmalarını engelleme, yetkilerini kötüye kullanma, ülke limanlarını kullanmak için bazı ülkelerle gizli anlaşma yapma ve Bakanlar Kurulu'nun bilgisi haricinde askeri komutanları atama ve görevden alma" gibi suçlarla itham ediyor.

Somali anayasasına göre parlamentonun her iki kanadındaki milletvekillerinin üçte ikisinin önerge lehine oy kullanması halinde cumhurbaşkanı görevden alınıyor.

Halk Meclisi ve Senato'dan oluşan Somali parlamentosunda 326 milletvekili bulunuyor.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 11:29
  1. 92 milletvekili
  2. Fermacu
  3. güvenoyu

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