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Somali'de bombalı saldırı! Belediye binası yerle bir oldu

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında en az 6 kişi hayatını kaybetti.

10 Eylül 2018 Pazartesi 13:10
Somali'de bombalı saldırı! Belediye binası yerle bir oldu

Afrika ülkesi Somali'nin başkenti Mogadişu, bomba yüklü aracın infilak etmesiyle sarsıldı.

Yerel bir belediye binasını hedef alan intihar saldırısında, en az altı can kaybı var.

Patlamayla birlikte belediye binası enkaza döndü, gökyüzüne devasa siyah bulutlar yükseldi. Hüseyin Osman adlı görgü tanığı, 4x4 bir aracın binaya çarptığını aktarıyor.

Reuters haber ajansı muhabiri, beş ceset gördüğünü ve altıncı kurbanın cesedinin parçalara ayrıldığını gördü. Yaşamını yitirenlerin çoğu, memur.

Reuters'a konuşan hastane yetkilileri ise, 16 yaralının ambulanslarla taşındığını ve ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Terör örgütü Eş Şebab, saldırının hemen ardından yaptığı bir açıklamayla belediye binasının tamamen yok edildiğini duyurdu.

Örgüt, geçen hafta da Mogadişu'daki bir yerel belediye binasına intihar saldırısı düzenlemişti.

2004'ten bu yana Somali'yi kana bulayan Eş Şebab'ın geçen yılki saldırılarında 1000'den fazla insan can vermişti. Örgüt, El Kaide'nin ülkedeki uzantısı konumunda.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 13:10
  1. Somali
  2. İntihar saldırısı
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