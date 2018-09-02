Somali'de bombalı araçla saldırı: 2 kişi öldü

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkentin merkezindeki Holodağ bölgesinde park halindeki bomba yüklü araç infilak etti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda iki kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu belirtilirken, patlama alanında da büyük hasar oluştuğu kaydedildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.