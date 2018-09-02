Somali'de bombalı araçla saldırı: 2 kişi öldü
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araç infilak ettirildi. Meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.02 Eylül 2018 Pazar 12:13
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkentin merkezindeki Holodağ bölgesinde park halindeki bomba yüklü araç infilak etti.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olayda iki kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu belirtilirken, patlama alanında da büyük hasar oluştuğu kaydedildi.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
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