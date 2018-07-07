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Somali'de bomba yüklü araçla terör saldırısı!

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab militanlarının İçişleri ve Federal İşler Bakanlığına bomba yüklü araçla saldırı düzenlediği bildirilirken ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:42
Somali'de bomba yüklü araçla terör saldırısı!

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab militanlarının, İçişleri ve Federal İşler Bakanlığına bomba yüklü araçla saldırı düzenlediği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Şebab örgütü üyesi bir militan, bomba yüklü araçla Başkent Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı sarayı yakınındaki bakanlığı hedef aldı

Güvenlik kaynakları, bazı Şebab militanlarının güvenlik güçleri ile çatışmanın ardından saldırganın İçişleri ve Federal İşler Bakanlığına baskın düzenlediğini aktardı.

Saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı konusunda henüz bilgi yok.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:42
  1. Somali
  2. bombalı saldırı

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