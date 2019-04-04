Somali'de bomba yüklü araçla saldırı Saldırıda 7 kişi yaralandı

MOGADİŞU (AA) - Somali’nin başkenti Mogadişu’da polis akademisi binasına bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 7 kişi yaralandı. Amin Ambulans Hizmetleri Direktörü Dr. Abdulkair Aden, AA muhabirine, başkentteki General Kahiye Polis Akademisi’nin girişine bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 7 kişinin yaralandığını ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyledi. Bölgede görev yapan ismini vermek istemeyen bir polis yetkilisi ise saldırının akademinin girişinde olduğunu ancak yakınlarda bir lokanta olması nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

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