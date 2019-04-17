Somali'de bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü, 5 yaralı

Somali'de bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü, 5 yaralı17 Nisan 2019 Çarşamba 17:59
MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Somali Polis Sözcüsü Zakia Hüseyin, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkentin Dabka Caddesi'ndeki bir lokantanın önünde bomba yüklü aracın infilak ettirildiğini belirtti.
Hüseyin, patlamada 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını kaydetti.
Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.
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