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Somali'de bir bombalı saldırı daha!

Somali'de Afgooye kentinde askeri konvoyu hedef alan intihar saldırısı sonrası başkent Mogadişu'da birsadırı daha meydana geldi. Lokantayı hedef alan saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

05 Ağustos 2018 Pazar 23:00
Somali'de bir bombalı saldırı daha!

Somali'de bir lokantayı hedef alan bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 9'unun yaralandığı bildirildi.

Mogadişu Belediye Başkan Yardımcısı Salih Hasan Ömer, basın mensuplarına  yaptığı açıklamada, Mekke el-Mükerreme Caddesi'ndeki bir halk lokantasına müşterilerin yoğun olduğu sırada bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 9'unun yaralandığını aktaran Ömer, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu belirtti. 

Saldırının sorumluğunu henüz üstlenen olmadı. 

Somali'nin güneyinde Afgooye kentinde bugün askeri konvoyu hedef alan intihar saldırısında 3 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 23:00
  1. Somali

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