Somali'de bir bombalı saldırı daha!
Somali'de Afgooye kentinde askeri konvoyu hedef alan intihar saldırısı sonrası başkent Mogadişu'da birsadırı daha meydana geldi. Lokantayı hedef alan saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin de yaralandığı öğrenildi.05 Ağustos 2018 Pazar 23:00
Somali'de bir lokantayı hedef alan bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 9'unun yaralandığı bildirildi.
Mogadişu Belediye Başkan Yardımcısı Salih Hasan Ömer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mekke el-Mükerreme Caddesi'ndeki bir halk lokantasına müşterilerin yoğun olduğu sırada bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini ifade etti.
Saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 9'unun yaralandığını aktaran Ömer, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu belirtti.
Saldırının sorumluğunu henüz üstlenen olmadı.
Somali'nin güneyinde Afgooye kentinde bugün askeri konvoyu hedef alan intihar saldırısında 3 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.
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