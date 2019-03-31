Somali’de benzin istasyonunda yangın Somali’nin Guriel şehrinde bir benzin istasyonunda yangın çıktığı ancak şehirde yangını söndürecek bir itfaiye aracı bulunmadığı belirtildi.

Somali’nin Guriel şehrinde bir benzin istasyonunda yangın çıktığı ancak şehirde yangını söndürecek bir itfaiye aracı bulunmadığı belirtildi.

Somali’nin Guriel şehrinde bir benzin istasyonunda yangın çıktı. Yangının çıktığı benzinlikte patlamalar meydana geldiği, alevlerin çevredeki iş yerlerine ve binalara sıçradığı ifade edildi. Şehirde itfaiye aracının bulunmaması nedeniyle, yangının yayılmasından endişe ediliyor.

Kente en yakın itfaiye aracının ancak 4 saat sonra bölgeye ulaşabileceği belirtiliyor.

Somali’nin orta kesimlerinde bulunan Guriel şehrinde alt yapı bulunmuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.