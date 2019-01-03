0553 313 94 23

Somali’de 4,2 milyon kişi yardıma muhtaç

Somali'de insani yardım ve korunmaya ihtiyaç duyanların üçte ikisinin çocuk olduğu bildirildi

03 Ocak 2019 Perşembe 21:36
Somali’de 4,2 milyon kişi yardıma muhtaç

ADDİS ABABA (AA) - Somali’de insani yardıma ihtiyaç duyanların sayısının 4,2 milyon kişi ve bunlardan üçte ikisinin çocuk olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) de içinde yer aldığı İnsani Yardım Ülke Ekibi (HCT) tarafından yapılan açıklamada, Somali'de nisan ve temmuz arasında görülen yağışlar dolayısıyla ihtiyaç sahibi kişilerin sayısının yüzde 34 gerilediği kaydedildi.

"Ülkenin birçok bölgesinde arka arkaya gelen dört kurak dönemin ardından yaklaşık 10 yıl içerisindeki en iyi hasat zamanı yaşandı." ifadesini kullanılan açıklamada, 2018 yılında 6,2 milyon olan ihtiyaç sahibi kişi sayısının bu yıl 4,2 milyon olarak belirlendiği kaydedildi.

Bu rakamın halen ülke nüfusunun üçte birine denk geldiğine dikkat çekilen açıklamada, insani yardım ve korunmaya ihtiyaç duyan kişilerin üçte ikisinin çocuk, 2,6 milyonunun ise ülke içinde yerinden edilenler olduğu aktarıldı.

- Yardım çağrısı

Açıklamada ifadelerine yer verilen Somali İnsani İşler ve Afet Yönetimi Bakanı Hamza Said Hamza, tüm yardım kuruluşlarına hayati önemdeki yardımları öncelemeleri çağrısı yaptı.

BM Somali İnsani Yardım Koordinatörü Peter de Clercq ise “Gıda güvenliğinde gelişmeler olsa bile halimizden memnun olamayız. Çoğunluğunu yerinden olanlar ve kırsal nüfusun oluşturduğu 1,5 milyondan fazla insan kritik seviyelerde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya ve hayatta kalmak için acil yardıma ihtiyaç duyuyor.” ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 21:36
  1. insani yardım
  2. Somali

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakan Atilla davasında flaş gelişme!
    1. Hakan Atilla davasında flaş gelişme!
    2. Rumlar Türkiye'yi Birleşmiş Milletlere..
    3. Kardemir Karabükspor'da ikinci yarı..
    4. Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
    5. Akademisyen Şenel'in katil zanlısı..
    6. Süper Loto çekildi (2)
    7. Süper Loto çekildi (1)
    8. Somali’de 4,2 milyon kişi yardıma..
    9. Hakan Atilla, temyiz başvurusunda..
    10. ABD'den vatandaşlarına kritik uyarı: O..
    11. Altuğ Verdi Temsilciler Semineri,..
    12. Nahda'dan Suriye'de uzlaşı çağrısı
    13. Kırklareli'nde eğitime kar engeli
    14. Basketbol: Kadınlar FIBA Avrupa Kupası
    15. ABD Dışişlerinden Çin'e seyahat uyarısı
    16. Cuma namazı kaçta? Yarın cuma namazı..
    17. Muhafız Alayı darbe girişimi davası
    18. CHP'li Belediye Başkanı AK Parti'ye..
    19. Sağlık ekipleri hamile kadın için..
    20. HDP'li Ahmet Şık'ın babası hayatını..
    Melih Gökçek'in sağ kolu aday oldu!
    Melih Gökçek'in sağ kolu aday oldu!
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Gündemi sarsan iddia! 'MHP'den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül'ün partisine katılacak'
    Gündemi sarsan iddia! 'MHP'den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül'ün partisine katılacak'
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?