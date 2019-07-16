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Somali'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

16 Temmuz 2019 Salı 01:56
Somali'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

MOGADİŞU (AA) - Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz ve Somali Başbakan Yardımcısı Mehdi Culid'in yanı sıra Türk ve Somali vatandaşları katıldı.

Yılmaz, yaptığı konuşmada, darbecilerin bütün imkanlarını seferber ederek meşru yönetimi ele geçirmeye çalıştığını ancak Türk halkının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönlendirmesiyle bu planları boşa çıkardığını söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) radikal düşüncelerini yaymak için iktidar ve ekonomiyi araç olarak kullandığına işaret eden Yılmaz, Türk Devletinin, bir kanser gibi yayılan bu örgütün kökünü kurutmayı başardığını sözlerine ekledi.

Culid de Türk halkının idaresinin, 15 Temmuz gecesi ülkeyi kötü bir gelecekten kurtardığını dile getirerek, Somali'nin darbe girişimi sırasında Türk halkının yanında yer alan ilk ülkelerden olduğunu sözlerine ekledi.

Etkinlikler kapsamında 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açıldı.


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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 01:56
  1. 15 Temmuz
  2. Somali

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