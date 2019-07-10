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Somali ordusu 3 Eş-Şebab mensubunu infaz etti

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:10
Somali ordusu 3 Eş-Şebab mensubunu infaz etti

ADDİS ABABA (AA) - Somali ordusu, iki yıl önce başkent Mogadişu’yu kana bulayan 3 Eş-Şebab üyesini infaz ettiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, 2017’de başkentteki bir otele yapılan ve 28 kişinin ölümüne yol açan saldırıyı düzenleyen 3 kişinin kurşuna dizildiği belirtildi.

Teröristler 28 Ekim 2017’de Nasa-Hablod Hotel’e önce bomba yüklü araçla saldırmıştı. Otelde bulunan çok sayıda kişiyi rehin alan teröristler, çatışma sırasında emniyet güçlerince yakalanmıştı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:10
  1. Eş-Şebab
  2. Somali

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