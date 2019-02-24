0553 313 94 23

Somali Büyükelçisi Bekar, Somalili öğrenci ve muhacirler ile buluştu

Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, Eskişehir’de bulunan Somalili öğrenci ve muhacir ailelerle bir araya geldi.

24 Şubat 2019 Pazar 12:32
Somali Büyükelçisi Bekar, Somalili öğrenci ve muhacirler ile buluştu

Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, Eskişehir’de bulunan Somalili öğrenci ve muhacir ailelerle bir araya geldi.


Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Yunusemre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) ve Somalili Öğrenciler Birliği işbirliği ile Gülay Kanatlı Ortaokulunda düzenlenen programa Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız ve YUDER Başkanı Nihat Demir’in yanı sıra çok sayıda Somalili öğrenci ve muhacir aile katıldı. Türkiye-Somali ilişkilerinin ele alındığı programda, Türkiye’nin Somali’ye yaptığı yardımlar paylaşıldı.



"Biz Somali’de insani yardım ile birlikte kalkınma projelerini de hayata geçirdik"


Programda konuşan Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, Somali’de 2011’den bu yana yapılan faaliyetlerin önemine vurgu yaparak, "Esasında bu toplantı, bizim 2011 yılında başlattığımız Somali politikamızın sahadaki uygulamasının başarısını gösteriyor. Bugün burada olmak gerçekten benim için büyük bir sevinç. Ben 2011 yılından beri ben Somali ile ilişkilerimizi geliştirmeye çalıştım, çalışmaya da devam ediyorum. Burada sizlerin varlığıyla, sahadaki başarımızı görüyoruz. Bu da bizim için büyük bir sevinç kaynağı. Biz Somali’de şunu yaptık; insani yardım ilettik. Ama sadece insani yardımlar, Somali’nin karşılaştığı sorunları çözmüyor. İnsani yardımı zaten birçok ülke ve kuruluş Somali’ye iletiyordu. Fakat bizim farkımız şu; biz Somali’de insani yardım ile birlikte kalkınma projelerini de hayata geçirdik. Bu proje ile Somali’deki yaşamın değişmesine katkıda bulunduk. Yani Somali’de 2011’den önce sönmüş olan umut ışığının, 2011 sonrası faaliyetlerimiz ile tekrar yanmasını sağladık. Bu, bugün de devam eden bir süreç" şeklinde konuştu.



"Somali’nin gönül coğrafyamızdaki yeri ayrıdır"


Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız da, Eskişehir’de ve Türkiye’de bulunan yabancı öğrenci potansiyelinin önemine değinerek, "İlimizde 100 farklı ülkeden öğrenci kardeşimiz bulunmakta. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi 3000 kişi gibi zengin bir potansiyel bulunmakta. Hemen hemen her kıtadan uluslararası öğrenciler ilimizde eğitim görmektedir. Türkiye, hem bölgesinde hem de uluslararası arenada sosyal ve ekonomik adımlarla artık söz sahibidir. Bunun neticesinde ülkemize olan teveccüh de her geçen gün artmaktadır. Hali hazırda ülkemizde 150 bine yakın yabancı öğrenci eğitim görmektedir. Bu ülkelerin arasında Somali’nin gönül coğrafyamızdaki yeri ayrıdır. Türkiye-Somali ilişkileri, Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanan köklü bir geçmişe sahiptir" ifadelerini kullandı.


Programda, Türkiye-Somali ilişkilerini konu alan şiirler de okundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 12:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fakir kadın
    1. Fakir kadın
    2. Kontrolden çıkan otomobil evin..
    3. Ankaralı tekstilciler Londra Moda..
    4. Yücel’in Çiçekleri belgeselinin galası..
    5. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    6. 39. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu..
    7. Kar yağışı Atatürk Havalimanı’nda..
    8. Ekrem İmamoğlu: “Çocukların derin..
    9. Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı!..
    10. Süleyman aleyhisselam ile karınca
    11. Beyoğlu’nda bir evden 500 euro ve 200..
    12. Yakın Doğu Üniversitesi Jiu Jitsu..
    13. Şanlıurfa’da indirimli depo günleri..
    14. İstanbul yüzen sahnelerle tanışacak
    15. “Yaşlıyım huzurluyum" projesi
    16. Altınkurnalar Camii’ne yenileme kararı
    17. Başkan Alemdar, Yukarıdereköy..
    18. Elazığ yerel seçim anket sonuçları..
    19. Hocalı Katliamı şehitleri Erenler’de..
    20. CHP, FETO'nun izinde... Seçmene beddua..
    21. Bakan Ersoy Kars'ta incelemelerde..
    22. Denzili Büyükşehir Belediyesi ‘Hocalı..
    23. Bahçelievler'de metrobüs kazası
    24. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı..
    25. Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi,..
    26. Kurumsal zekât olur mu?
    27. TBMM başkanlık seçimi için toplandı
    28. İstanbul'da kar yağışı
    29. Tuna: "Beyaz propagandamız ve..
    30. Pierre Loti tepesinde kar manzaraları
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı