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Soma'daki terör saldırısı davası

Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma aracının geçişi esnasında düzenlenen terör saldırısına ilişkin 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı davaya devam edildi

24 Aralık 2018 Pazartesi 13:25
Soma'daki terör saldırısı davası

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma aracının geçişi sırasında düzenlenen terör saldırısına ilişkin 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Sami Öztürk ve avukatı katıldı. Diğer tutuklu sanık Enes Adlım ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Öztürk, terör örgütü PKK üyeliğini kabul ettiğini ancak Soma-Kırkağaç kara yolunun Aksu mevkisindeki terör saldırısıyla ilgisinin olmadığını öne sürdü.

Mahkeme başkanının, İzmir'de bomba yüklü araçta sahte kimlikle ve çantasında Soma-Kırkağaç kara yolundaki saldırıya ilişkin görüntü ve fotoğrafların yer aldığı harici bellekle ve diğer tutuklu sanık Enes Adlım ile yakalandığını hatırlatması üzerine sanık Öztürk, otostop yaparak tesadüfen bindiği araçta bomba olduğunu bilmediğini, araçtaki materyallerin kendisine ait olmadığını, diğer tutuklu sanığı ise tanımadığını iddia etti.

Sanık Öztürk, Mardin'de bulunan bomba yüklü araçta da parmak izinin çıktığı yönündeki soru üzerine Mardin'de kaçakçılık yaptığını, herhangi bir otomobilin üzerinde parmak izinin çıkabileceğini, bomba yüklü araçla ilgisinin olmadığını öne sürdü.

Sanık Adlım ise Öztürk'ü tanımadığını, terör örgütü üyeliğini kabul ettiğini ancak hiçbir eyleme katılmadığını, Karadeniz Amanoslar ve Güneydoğu'daki bazı terör saldırılarının üzerine yıkılmaya çalışıldığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına, duruşmanın 20 Şubat'a ertelenmesine karar verdi.

- Olay

Soma ilçesinde 28 Nisan 2016'da jandarma aracının geçişi esnasında yol kenarına yerleştirilen patlayıcı infilak ettirilmiş, takviye ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından yaşanan ikinci patlamada bir asker hafif yaralanmıştı.

Saldırı sonrası kaçan şüpheliler, İzmir'in Konak ilçesi Ballıkuyu semtindeki "şok uygulama" sırasında yakalanmış, araçta bomba düzeneği, 2 tabanca ve 3 el bombası ele geçirilmiş, terör örgütünün dağ kadrosunda yer aldıkları iddiasıyla "Mervan" kod adlı Sami Öztürk ile "Soro" kod adlı Enes Adlım yakalanmıştı.

İki zanlının, Soma-Kırkağaç kara yolunun Aksu mevkisinde devriye görevi yapan askeri aracın geçişi sırasındaki bombalı saldırının failleri oldukları tespit edilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 13:25
  1. dava
  2. Kırkağaç
  3. PKK
  4. SOMA
  5. terör saldırısı

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