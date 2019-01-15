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Soma'daki maden kazası

Özel bir maden işletmesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren işçinin cenazesi defnedildi

15 Ocak 2019 Salı 16:07
Soma'daki maden kazası

ZONGULDAK (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden işçinin cenazesi, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde toprağa verildi.

Soma'daki özel bir madencilik işletmesine ait ocakta "kamalama" işlemi yapılırken meydana gelen kazada yaşamını yitiren Emin Karaçam'ın (34) cenazesi, yakınları tarafından alınarak, memleketi Kozlu ilçesinin Çamköy köyüne getirildi.

Burada Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından helallik alındı.

Daha sonra Çampınarı Camisi'ne getirilen Karaçam'ın cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Karaçam'ın büyük oğlu 11 yaşındaki Nevzat Karaçam da babasının cenaze namazında saf tuttu.

Evli ve 3 çocuk babası Karaçam'ın cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kurmay Albay Gökhan İnan, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, GMİS Kozlu Şube Başkanı Hüseyin Kolçak ile sendika yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

- Olay

Manisa'nın Soma ilçesinde, 13 Ocak'ta özel bir madencilik işletmesine ait ocakta "kamalama" işlemi yapılırken meydana gelen kazada iki işçi yaralanmış, Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Emin Karaçam müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 16:07
  1. Emin Karaçam
  2. maden kazası
  3. SOMA
  4. Zonguldak

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