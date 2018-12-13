Soma'da kömür madeninde göçük: 11 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde bir kömür madeninde tavanın çökmesi sonucu 11 işçinin yaralandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Soma Kömür İşletmelerine bağlı Işıklar Madeni'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle tavan çöktü.

Kazada ilk belirlemeye göre 11 işçi yaralandı. Mesai arkadaşlarının çabasıyla göçüğün altından çıkarılan madenciler, ambulanslarla Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Can kaybı söz konusu değil"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez kazaya ilişkin, "Can kaybı söz konusu değil. Arkadaşlar da ekip de orada, yaralıları kurtarmaya çalışıyorlar." dedi.

Bakan Dönmez, kömür madeninde meydana gelen göçük altında kalan 3 işçinin kurtarıldığını bildirdi.

"Göçük altındaki 3 kişi kurtarıldı"

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Soma'daki maden işletmesinde yaşanan göçükte mahsur kalan 3 işçinin kurtarılarak hastaneye getirildiğini ve sağlık durumlarında herhangi bir sıkıntının olmadığını söyledi.

Kazanın ardından yaralıların sevk edildiği Soma Devlet Hastanesine gelerek hastane yetkililerinden bilgi alan Deniz, gazetecilere açıklama yaptı.

Deniz, ocakta mahsur kalan 3 işçinin kurtarıldığını belirterek, "Arkadaşlarımız 3 madencimizi az önce aldılar, sağlıkları gayet iyi. Ben de kendileriyle telefonla görüştüm. Onları bekliyoruz herhangi bir sıkıntıları yok." dedi.

Göçüğün "Islak kömür kayması" olarak tabir edilen bir nedenden kaynakladığını dile getiren Deniz, şu değerlendirmede bulundu:

"Çalışma sırasında kömürde ıslaklıkla göçük meydana geliyor. O sırada 3 madencimiz mahsur kalıyor. Onları kurtarmaya giden 4 madencimiz de göçüğe maruz kaldılar. Onlar ilk etapta hastaneye getirildi, 3'ü zaten taburcu edildi. Birinin ayağında zedelenme var, o hastanemizde tedavi görüyor. Diğer mahsur kalan 3 madencimizi bekliyoruz, herhangi bir sıkıntıları yok geçmiş olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kazayı haber alan madenci yakınları, Soma Devlet Hastanesine geldi. Madenciler Veysel Karaduman, Halil İbrahim Yıldız, Fırat Özdemir'in Soma Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Eşinden haber alamadığını belirten bir madenci yakını da "Kaza nasıl olmuş bir bilgim yok. Yaralanan kişi benim eşim. Bu firmada uzun süredir çalışıyordu. Saat 2'de evden işe gitmek için çıktı ama mesaisi 3'te başlıyordu. Bu saatte işe başlayan madencilere 'paşa vardiyası' derler. Bana da komşum söyledi ondan haber aldım." dedi.