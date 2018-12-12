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Soma'da kömür madenindeki göçük

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:- "Can kaybı söz konusu değil. Arkadaşlar da ekip de orada, yaralıları kurtarmaya çalışıyorlar"

12 Aralık 2018 Çarşamba 21:55
Soma'da kömür madenindeki göçük

TBMM (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Manisa'nın Soma ilçesindeki bir kömür madeninde meydana gelen kazaya ilişkin, "Can kaybı söz konusu değil. Arkadaşlar da ekip de orada, yaralıları kurtarmaya çalışıyorlar." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının 2019 yılı bütçelerine ilişkin görüşmeler devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in bütçe konuşması öncesinde söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Manisa'nın Soma ilçesindeki bir kömür madeninde meydana gelen kazaya ilişkin Dönmez'in, Genel Kurulu bilgilendirmesini istedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kazaya ilişkin, "Can kaybı söz konusu değil. Arkadaşlar da ekip de orada, yaralıları kurtarmaya çalışıyorlar." dedi.

Bütçe konuşmasını yaptıktan sonra kendisine ulaşan yeni bilgileri paylaşan Dönmez, "Soma'daki kazada tavan çökmesi nedeniyle üç işçi mahsur kalmış durumda. İşçilerle irtibat kuruldu. Ölüm yok hamdolsun. Muhtemelen bir yaralanma söz konusu. İşçilerin bulundukları yerden kurtarılma çalışmaları da devam ediyor. 1,5 metre kadar yaklaşılmış." açıklamasını yaptı.


Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 21:55
  1. Fatih Dönmez
  2. maden kazası
  3. SOMA

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