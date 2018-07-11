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Soma maden faciası davasında karar çıktı! Kim ne kadar ceza aldı?

Türkiye 13 Mayıs 2014 saat 15:00’teMasina Soma’da meydana gelen 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden kazasıyla yasa boğulmuştu. 4 yıl sonra Soma davsında karar çıktı. Sanıklardan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 15 yıl, Genel Müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik 18 yıl 9 ay, maden mühendisi Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:28
Soma maden faciası davasında karar çıktı! Kim ne kadar ceza aldı?

Türkiye 13 Mayıs 2014 saat 15:00’te  Masina Soma’da meydana gelen 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden kazasıyla yasa boğulmuştu. 4 yıl sonra Soma davsında karar çıktı. Sanıklardan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 15 yıl, Genel Müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, İşletme MüdürüAkın Çelik 18 yıl 9 ay, maden mühendisi Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Manisa’nın Soma ilçesinde Soma Holding'e bağlı Soma Kömürler İşletmeleri’ne ait maden ocağında 4 yıl öncea yangın çıkmış, yangın sırasında madende bulunan 800’e yakın işçi mahsur kalmıştı. Soma maden faciasında, 301 madenci hayatını kaybederken, 486 işçi ise yaraladı. 162 işçi de madenden sağ olarak kurtarılmıştı. Davada tutuklu bulunan sanıkların isimleri şöyle: Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik ve maden mühendisi Ertan Ersoy.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:28
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  2. Soma maden faciası
  3. soma maden faciası davası
  4. Can Gürkan
  5. Ramazan Doğru
  6. Akın Çelik

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