Soma davasında sıcak gelişme!

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşması, üye hakimin rahatsızlığı dolayısıyla duruşmaya katılamaması nedeniyle ertelendi. Kararın 11 Temmuz Çarşamba günü açıklanacağı belirtildi.



301 işçinin hayatını kaybettiği Soma maden kazasının karar davası mahkeme heyetinin yoklama almasının ardından 11 Temmuz Çarşamba Gününe ertelendi.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde bugün karar duruşması yapılacağı açıklanan Soma maden kazası ceza davasında karar 11 Temmuz Çarşamba saat 09.00'a bırakıldı. Dava başladığından bu yana en kalabalık duruşma olan karar duruşmasında yoklama alınmasının ardından mahkeme başkanı hakim Salih Pehlivanoğlu mahkeme heyetindeki hakimlerden Tuğşad Buğra Kıyak'ın ani rahatsızlığı nedeniyle oylamaya katılamayacak olmasından dolayı duruşmayı 11 Temmuz Çarşamba Günü 09.00'a erteledi. Hakim Pehlivanoğlu durumun insani bir durum olduğunu ve gelebilecek her türlü eleştiriye de açık olduklarını belirtirken erteleme kararı salondaki ailelerin büyük tepkisine neden oldu.