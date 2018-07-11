0553 313 94 23

Soma davasında karar açıklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde madende meydana gelen patlamaya ilişkin gözaltına alınan sanıkların cezaları belli oldu.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:02
Soma davasında karar açıklandı

Soma davasında Can Gürkan 15 yıl, Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, Akın Çelik 18 yıl 6 ay, İsmail Adalı 22 yıl 6 ay hapis cazalarında çarpıtırldı. Sanıkların cezalarında indirim yapılmadan tutukluğun devamına karar verildi.

Mağdur avukatları kararlar açıklandıktan sonra “taksir dediniz değil mi sayın hakim” diye sordular.

Mahkeme başkanı bu soruya “evet” cevabını verdi.

Bu karar heyetinize aittir biz artık ailelerin yanındayız diyen” mağdur avukatları alkışlayarak salonu terk ettiler.

Bu arada salon karıştı, aileler ve bazı mağdur avukatları fenalaştı. Mahkemeye 10 dakika ara verildi.

Fenalık geçirenlere sağlık ekipleri müdahale etti

Ayrıntılar Geliyor...

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:02
  1. Soma
  2. Soma maden faciası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malkoç'tan 'Ebru Özkan' mektubu
    1. Malkoç'tan 'Ebru Özkan' mektubu
    2. Tarkan Yavaş kimdir?
    3. Japonya'da bilanço açıklandı: 176 ölü
    4. Adnan Oktar sağlık kontrolünden..
    5. Araç sahipleri dikkat! İstanbul'a..
    6. Soma maden faciası davasında karar..
    7. FETÖ'cüler yakayı ele verdi!..
    8. Adnan Oktar'ın iki numaralı adamı..
    9. Başkanın rüyası gerçek oluyor
    10. Bebeğini ilk kez emzirirken can verdi!
    11. ABD savaşı başlattı! İşte o liste...
    12. Adnan Oktar operasyonunda dikkat çeken..
    13. Çinli Bakan Çanakkale'de
    14. Sekiz Türk'ü öldürdüler! Saatler..
    15. Türkiye için kritik rakamlar açıklandı
    16. Soma davasında karar açıklandı
    17. Bilecik'te kaybolan 19 yaşındaki..
    18. Srebrenitsa kurbanları toprağa verilecek
    19. Adnan Oktar'ın yanından kaçmıştı.....
    20. Yargıtay'dan sürpriz takı kararı
    İşte yeni kabinede yer almayan isimler
    İşte yeni kabinede yer almayan isimler
    Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!
    Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!
    Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!
    Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!
    Adnan Oktar'dan ilk açıklama! Erdoğan'ı suçladı
    Adnan Oktar'dan ilk açıklama! Erdoğan'ı suçladı
    Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!
    Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Diriliş oyuncusuna büyük vefasızlık...Dansözlü parti verdiler!
    Diriliş oyuncusuna büyük vefasızlık...Dansözlü parti verdiler!
    Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'ın ilk işi belli oldu
    Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'ın ilk işi belli oldu