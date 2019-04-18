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Soma davası sanığı Can Gürkan’a tahliye kararı

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili yerel mahkemenin verdiği kararı onayan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14.

18 Nisan 2019 Perşembe 20:27
Soma davası sanığı Can Gürkan’a tahliye kararı

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili yerel mahkemenin verdiği kararı onayan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ın da tahliyesine karar verdi.


Manisa’nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5’i tutuklu 51 sanıklı davanın temyiz başvurusu sonuçlandı. Başvuruyu inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını onayıp Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’a "taksirle ölüme neden olma" verilen 15 yıl hapis cezasını onadı. Can Gürkan’ın hapiste geçirdiği süreyi göz önünde bulunduran İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, Gürkan hakkında tahliye kararı verdi.


Verilen tahliye kararının ardından Can Gürkan, tutuklu bulunduğu İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan salıverilecek.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 20:27
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