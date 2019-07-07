Solunum cihazına bağlı hastanın yardımına jeneratörle koştular

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kontrollü elektrik kesintisi sonrasında mağdur olan solunum cihazına bağlı hastanın imdadına elektrik firması jeneratörle yetişti.

İzmit ilçesinde TEİAŞ iletim hattı kapasite artış çalışmaları sırasında bazı mahallelere kontrollü olarak elektrik verilmedi. Elektrik kesiminin yapıldığı Bekirdere Mahallesi’nde yaşayan solunum cihazına bağlı bir vatandaş ise, kesinti nedeni ile zor anlaryaşadı. Durumu gören yakınları durumu hemen bölgedeki elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye bildirdi. Gelen ihbar sonrasında harekete geçen firma ekipleri, Bekirdere Mahallesi’nde yaşayan vatandaşın yardımına koştu. Firmanın bakım ekibinde görevli Musa Bakır ve Engin Erdem Gül isimli çalışanlar hızla jeneratörle Bekirdere Mahallesi’ndekihastanın evine ulaştı ve jeneratörü bağlayarak hastanın cihazının çalışmasını sağladı. SEDAŞ yetkililerine teşekkür eden hasta yakınları, "Allah herkesten razı olsun, sizler bize lazımsınız” dediler.

SEDAŞ işletme bakım ekibinde görev yapan Musa Bakır ve Engin Erdem Gül, “Solunum cihazı kullanan teyzemizin rahatladığını ve mutluluğunu görmek bizim bütün yorgunluğumuzu aldı götürdü. Onun mutluluğu bize yetti. Biz de çok mutlu olduk.Solunum cihazı kullanan ve jeneratör sağlandığı için çok mutlu olduğunu bizlere ifade eden ve bizlere dua eden teyzemize biz de acil şifalar diliyoruz” diye konuştular.