'Solun Kalesi' Eskişehir'de işler tersine döndü! İşte anket sonuçları...

31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala ORC Araştırma Şirketi'nin yaptığı anket sonuçları açıklandı. Araştırmada en çok dikkat çeken Büyükşehir ise, 'Solun Kalesi' olarak bilinen Eskişehir oldu.

Eskişehir'de Cumhur İttifakı çıkışa geçti

Eskişehir'de yapılan araştırmaya katılanların yüzde 49,6'lık kesimi "Kime oy vereceksiniz?" sorusuna Yılmaz Büyükerşen yanıtını verirken, AK Parti'nin Adayı Burhan Sakallı'yı tercih edeceklerin oranı yüzde 48,5 oldu. Son durum Cumhur İttifakı'nın Eskişehir'de büyük bir atak yaptığını gösterdi.