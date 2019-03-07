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'Solun Kalesi' Eskişehir'de işler tersine döndü! İşte anket sonuçları...

'Solun Kalesi' olarak bilinen Eskişehir'de işler tersine dönmeye başladı. ORC Araştırma Şirketi'nin verilerine göre son anketlerde AK Parti'nin Cumhur İttifakı Adayı Burhan Sakallı, Uzun süredir Eskişehir Belediye Başkanlığı yapan Yılmaz Büyükerşen'i yakalamış durumda.

07 Mart 2019 Perşembe 12:43
'Solun Kalesi' Eskişehir'de işler tersine döndü! İşte anket sonuçları...

31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala ORC Araştırma Şirketi'nin yaptığı anket sonuçları açıklandı. Araştırmada en çok dikkat çeken Büyükşehir ise, 'Solun Kalesi' olarak bilinen Eskişehir oldu. 

Eskişehir'de Cumhur İttifakı çıkışa geçti

Eskişehir'de yapılan araştırmaya katılanların yüzde 49,6'lık kesimi "Kime oy vereceksiniz?" sorusuna Yılmaz Büyükerşen yanıtını verirken, AK Parti'nin Adayı Burhan Sakallı'yı tercih edeceklerin oranı yüzde 48,5 oldu. Son durum Cumhur İttifakı'nın Eskişehir'de büyük bir atak yaptığını gösterdi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:43
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  10. Seçim anketleri

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