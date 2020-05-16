‘Sol’un kaçak villa saltanatı! Halkçı geçinip hak ve hukuktan dem vuranlar, kaçak malikanelerinde sefa sürüyor

Türkiye’nin lüks beldelerinde yükselen kaçak inşaatların arkasından halkçı edebiyatı yapan solcu yazar, sunucu ve siyasetçilerin çıkması manidar karşılanıyor. “Bidon kafa” dedikleri milletin sırtından kazandıklarıyla yükselen kaçak yapılarda lüks hayat süren çakma solcular ifşa olmaya devam ediyor.

Halkçı geçinen çakma solcuların servet değerindeki bedellerle satın aldıkları lüks villalarda kaçak yapılaşmaya gittikleri tek tek ortaya çıkıyor. Millete ‘bidon kafa’ hakaretini edip, milletin adamlarına yönelik yalan üstüne yalan üreten gazeteci ve siyasetçiler, Türkiye’nin en ballı arazilerine konarak kaçak inşaat yapmaktan çekinmiyor.

‘Bidon kafa’nın beton kurnazlığı

Bodrum’da üzerine çöktüğü muhteşem manzaralı villasına 167,5 metrekarelik kaçak inşaat çıkan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’in Bitez’de 4,6 milyon liraya satın aldığı muhteşem manzaralı villasının bir bölümü kaçak çıktı. Özdil’in 142,5 metrekare ofis olarak satın aldığı yapıyı ek kaçak inşaatlarla 310 metrekarelik bir villaya çevirdiği tespit edildi. İmar affına başvuran Özdil’in yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle aldığı Yapı Kayıt Belgesi de iptal edilmiş ve villanın üzerine kayıtlı olduğu eşi Hülya Özdil hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Portakal’dan 3 kaçak yapı

Özdil gibi yalan haber uzmanı olan Amerika sermateli Fox TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal’ın da İzmir Seferihisar’daki 8.3 dönümlük çiftlik evine, yasalara aykırı şekilde 3 kaçak yapı diktiği ortaya çıktı. Portakal’ın, lüks çiftlik evindeki kaçak yapıları için İmar Barışı’ndan faydalanan isimlerden olduğu kaydedildi.

Yalçın’ın çeşme’de ‘oda’ saadeti

Karanlık Odatv’nin yayın yönetmeni ve Sözcü yazarı Soner Yalçın, gözde tatil beldelerinden İzmir Çeşme’de tarım arazisine kaçak villa yaptırdığı için ceza yedi. Çeşme Belediyesi, Musalla Mahallesi’nde yer alan ve tapu kayıtlarında Yalçın adına kayıtlı olan kaçak villayı mühürleyip 46 bin 189 lira 56 kuruş ceza kesti ve yıkım kararı çıkardı.

John dündar bodrum’u talan etmiş

Cumhuriyet gazetesini FETÖ bültenine çevirdikten sonra yurtdışına kaçan Can Dündar da, Bodrum’daki villasının 188 metrekarelik kısmının maliye hazinesi arazisinde inşa etti, 27 metrekaresinin ise orman alanına dikti. Kumbahçe Mahallesi’nde bulunan Can-Dilek Dündar çiftinin deniz manzaralı villasının değerinin 5 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi.

CHP’linin kaçak yavru sarayı

Millete hizmetin merkezi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne “kaçak saray” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun Çeşme’de “yavru saray” satın aldı ve kaçak yollarla sit alanındaki villasına tadilat yaptırdı. Kılıçdaroğlu’nun sağ kolu olan Erdoğdu, 1 milyon liraya satın aldığı “yavru saray”ında kaçak yapılaşmaya gitmesi üzerine site sakinleri şikayetçi oldu. Kaçak bölüme yıkım kararı üzerine balyozu eline alan Erdoğdu, kameralar karşısında şov yaptı.

Bu da sözde belediye başkanı...

Bursa’da CHP’li Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise, nişanlısının kardeşi olan şoförünün üzerine yaptırdığı gölet manzaralı lüks villa, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Arsadaki ağaçların katledilerek bir yıl gibi kısa bir sürede dikilen kaçak yapının kapısına kadar asfalt yol götürüldüğü tespit edildi.

Saltanat süren meclis üyeleri

Bakırköy Belediyesi ve CHP’nin İBB Grup Basın Sorumlusu olan Meclis Üyesi Nadir Ataman’ın Büyükçekmece Kumburgaz’da kaçak olan emlakçı binası ve konteyner için tek yapı belgesi aldı. İBB Meclis Üyesi Erol Dolu’nun ise Beykoz’da orman içinde dört katlı kaçak villasının olduğu ortaya çıktı.