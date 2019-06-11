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Soluk borusuna mama kaçan bebek öldü

Gaziantep’te 8 aylık bir bebek, annesi tarafından yedirilen mamanın soluk borusuna kaçması nedeniyle boğularak öldü.

11 Haziran 2019 Salı 11:35
Soluk borusuna mama kaçan bebek öldü

Gaziantep’te 8 aylık bir bebek, annesi tarafından yedirilen mamanın soluk borusuna kaçması nedeniyle boğularak öldü.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi 29 Ekim Mahallesi’nde yaşayan Fatma Kaplan, 8 aylık bebeği Rukiye’ye mama yedirmek istedi. Ancak mama bebeğin soluk borusuna kaçtı. Bebeğin tıkandığını ve nefes almakta zorlandığını gören annenin feryat etmesinin ardından odaya gelen dede Mehmet Hanifi Kaplan, özel aracıyla bebeği İnayet Topçuoğlu Hastanesine götürdü. Burada yapılan müdahalenin ardından taburcu edilen bebek eve götürüldü. Hırıltısı devam eden ve nefes almakta zorlanan bebek, aile tarafından bu kez özel bir hastaneye götürüldü. Burada yapılan müdahalenin ardından bebek yoğun bakım ünitesine alındı. Gece yarısı solunumu tamamen duran bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Bebeğin cansız bedeni, otopsi için hastaneden alınarak Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen bebek, Yeşilkent Mezarlığı’nda defnedilecek.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:35
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