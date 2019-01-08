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Soluk borusuna kuru yemiş kaçan kişi öldü

Samsun'da, soluk borusuna kuru yemiş kaçan OMÜ Mühendislik Fakültesi araştırma görevlisi Nihat Karaahmetoğlu, yaşamını yitirdi

08 Ocak 2019 Salı 11:28
Soluk borusuna kuru yemiş kaçan kişi öldü

SAMSUN (AA) - Samsun'da, soluk borusuna kuru yemiş kaçan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) araştırma görevlisi Nihat Karaahmetoğlu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atakum ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan OMÜ Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü'nde araştırma görevlisi olan Karaahmetoğlu'nun soluk borusuna, kuru yemiş kaçtı.

Ambulansla kentteki bir özel hastaneye kaldırılan Nihat Karaahmetoğlu'nun soluk borusuna kaçan kuru yemişin alerjiye neden olduğu, boğazının şişmesi sonucu da solunum yapamaz hale geldiği belirlendi.

Karaahmetoğlu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Nihat Karaahmetoğlu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere Giresun'a gönderilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 11:28
  1. Nihat Karaahmetoğlu
  2. Omü
  3. Samsun
  4. soluk borusu

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