SOLOTÜRK’ten fetih provası Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Antalya semalarında prova uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Antalya semalarında prova uçuşu yaptı.

Antalya’nın fethinin 812. yıldönümü etkinlikleri kapsamında 3 Mart Pazar günü gösteri yapacak olan SOLOTÜRK, Konyaaltı Sahili ve Karaalioğlu Parkı falez açıklarında deneme uçuşu gerçekleştirdi. Prova uçuşunu izleyenler, fotoğraf ve görüntü çekmeye çalıştı. Alçak uçuşlar da gerçekleştiren ekibe, izleyenler alkışlarla destek verdi. Yaklaşık 15 dakika süren prova gösterisini Antalyalılar ilgiyle izledi. SOLOTÜRK ekibi, 3 Mart’ta Konyaaltı Sahili’nde gösteri yapacak.

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