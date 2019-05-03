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SOLOTÜRK nefesleri kesti

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) 12.

03 Mayıs 2019 Cuma 23:45
SOLOTÜRK nefesleri kesti

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) 12. Bilim, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Uluyazı Kampüsü’nde tören düzenlendi. Düzenlenen törende SOLOTÜRK nefesleri kesti.


Türk Hava Komutanlığı akrobasi timi SOLOTÜRK Çankırı semalarında gösteri uçuşu yaparak izleyenleri nefesini kesti. Düzenlenen tören kapsamında açılış konuşması yapan ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü, caydırıcılığını, savaşta ve barışta neler yapabileceklerini gösteren muhteşem komutanlar bunlar. Türk Hava Kuvvetlerimiz, pilotlarımız NATO’da ikinci, dünyada dördüncü sırada yer alıyor. Bana göre birinci sıradalar. Çünkü bu cesaret, azim, kararlılık, yiğitlik, mertlik Türk milleti dışında hiçbir millette bulunamaz" dedi.


Yapılan konuşmanın ardından Hava Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan, F-16 uçağıyla Çankırı semalarında çeşitli hareketler yaparak kendisini izleyen vatandaşların nefeslerini kesti.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 23:45
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