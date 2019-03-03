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SOLOTÜRK, nefesleri kesti

Antalya’nın fethinin 812’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının F-16 savaş uçağıyla tek kişilik hava akrobasisi sunan SOLOTÜRK’ün gösterisi nefesleri kesti.

03 Mart 2019 Pazar 18:56
SOLOTÜRK, nefesleri kesti

Antalya’nın fethinin 812’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının F-16 savaş uçağıyla tek kişilik hava akrobasisi sunan SOLOTÜRK’ün gösterisi nefesleri kesti.


Konya Ana Jet Üssü’nden 2 gün önce kente gelen Solo Türk F-16 uçağını görebilmek için saatler öncesinde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gelen binlerce vatandaş, SOLOTÜRK’ün gösterisini heyecanla beklemeye başladı. Saat 17.15 sıralarında aniden sahildeki Antalya Yaşam Parkı semalarına giriş yapan SOLOTÜRK, gösteri uçuşunu başlattı.


F16 pilotunun yapığı tehlikeli manevralarını cep telefonuyla saniye saniye kaydeden vatandaşlar, gösteriyi büyük bir beğeniyle izledi.


Yaklaşık yarım saatlik gösterinin ardından F-16 uçağı, Antalya Hava Meydan Komutanlığına iniş yaptı.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 18:56
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