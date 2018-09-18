Solomon Adaları'nda 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, depremin merkez üssü adanın 41 kilometre güneydoğusu.

Solomon Adaları, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde yer alıyor. Dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.