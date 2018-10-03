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Solomon Adaları'nda 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alan Solomon Adaları'nda  5,3 büyüklüğünde deprem ile sallandı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 18:52
Solomon Adaları'nda 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü Solomon  Adaları'nın başkenti Honiara'nın 130 kilometre güneydoğusu olan 5,3  büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama  yapılmadı.

Büyük Okyanus Havzası’nı çevreleyen "Pasifik Ateş Çemberi" adı da  verilen deprem kuşağında son günlerde çok sayıda deprem meydana geldi.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü 7,5 büyüklüğünde deprem  meydana gelmişti. Deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin  sayısı bin 407'ye çıkmıştı.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 18:52
  1. ABD

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