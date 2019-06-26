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Solo Türk İzmit’te nefesleri kesecek

İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98.

26 Haziran 2019 Çarşamba 13:09
Solo Türk İzmit’te nefesleri kesecek

İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kapsamında düzenlenen etkinlikler kapsamında görev alacak Solo Türk, gösterisiyle nefes kesecek.


İzmit, düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılını Solo Türk gösterisi ile kutlayacak. Kentin kurtuluşunun yıl dönümü kutlamaları kapsamında görev alacak olan Solo Türk ekibi, hava gösterisi ile vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatacak. 28 Haziran Cuma günü gerçekleşecek olan etkinliklerde saat 18.30’da başlayacak olan gösteri, İzmit ilçesi Seka Park’ta gerçekleştirilecek. Tören öncesinde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Solo Türk F-16 gösteri ekibinden Hava Pilot Yüzbaşı Mustafa Bircan Biçer ve Hava Uçak Bakım Kıdem Başçavuş Sonat Sarıkaya ile bir araya geldi. Toplantıda yapılacak olan gösteriler hakkında bilgiler aktaran Başkan Hürriyet, İzmit’in bu mutlu gününde kendilerini yalnız bırakmayan Solo Türk ekibine teşekkür etti.


“Halkımız işgalcilerin zulmü altında büyük acılar yaşadı”


İzmit’in kurtuluş yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgiler aktaran Hürriyet, “Yunan işgali altında olan İzmit tam 98 yıl önce 28 Haziran 1921 yılında kurtuluşuna kavuştu. O dönemde halkımız işgalcilerin zulmü altında büyük acılar yaşadı. Sadece İzmit’te değil, düşman çiğnediği her vatan toprağında kanımız döküldü. Ateşe verilen her köyde hayatta kalabilen her kadın ersiz, her çocuk öksüz ve yetim kaldı. Yurdun her bir yanında olduğu gibi düşmanının çizmeleri altında şehitler veren İzmit, Kurtuluş Savaşı’nda İstanbul ve Anadolu arasında hep bir köprü olmuştur. İzmit Belediyesi ve İzmit Kaymakamlığımız ile birlikte bu programları planladık. Programlar kapsamında sabah saat 9.00 itibari ile Atatürk anıtımızın olduğu alanda bir program gerçekleştireceğiz. Çelenk sunma törenimiz olacak. Orada programlarımızı başlatacağız. Daha sonra Namazgah Şehitliğimizde bir ziyaretimiz olacak. Orada ilçe müftümüz tarafından yapılan Kur-an’ı Kerim tilaveti ile şehitlerimiz için dualar edeceğiz. Daha sonra karanfil bırakacağız. Orada da vatandaşlarımıza bazı ikramlarımız olacak” dedi.


“Güzel bir gösteriye tanıklık edeceğiz”


Etkinlikler kapsamında yer alan Solo Türk ekibine de teşekkür eden Hürriyet, “Merkezi sistemle tüm camilerimizde mevlit okutacağız. Yine camilerde ikramlarımız olacak. Daha sonra saat 15.00’te belediye binamızın önünde ufak bir kutlama programımız olacak. kentimizin birçok alanında programlar düzenlemeye çalıştık. Çünkü bu ruhun her yerde yaşatılmasını hedefledik. Daha sonra Seka Park’a geçeceğiz. Etkinliğimizin asıl alanı olan bu parkta orada STK’ların desteği ile halkımızı eğlendirecek güzel gösteriler sunacağız. Sonrasında çok değerli komutanlarımız ile birlikte güzel bir Solo Türk gösterisi izleyeceğiz. İzmit’in semalarındaki bu gösteri bütün halkımıza açık bir şekilde gerçekleşecek. Güzel bir gösteriye tanıklık edeceğiz. İzmit’te o mutlu günümüzde onlarla olmaktan gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.


Başkana Solo Türk tablosu hediye ettiler


Konuşmasının ardından Solo Türk şapkası takan Başkan Hürriyet, Solo Türk F-16 gösteri ekibinden Hava Pilot Yüzbaşı Mustafa Bircan Biçer ve Hava Uçak Bakım Kıdem Başçavuş Sonat Sarıkaya’ya çeşitli hediyeler takdim etti. Biçer ve Sarıkaya ise Hürriyet’e Solo Türk’ün fotoğrafının olduğu bir tablo hediye etti.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 13:09
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