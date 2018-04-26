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Solmuş siyah kıyafetleri çamaşır makinesinde boyama

Kıyafetlerinize kahve dökülmesini ve mürekkeple boyanmasını istemezsiniz. Ama kahveyi solmuş giysilerinizi tekrar eski rengine getirmek için kullanabilirsiniz. İşte size lekeli ve solmuş kıyafetlerinizi geri verecek tavsiyeler...

26 Nisan 2018 Perşembe 20:53
Solmuş siyah kıyafetleri çamaşır makinesinde boyama

Siyah kotların, tişörtlerin ya da gömleklerin renkleri birkaç yıkamadan sonra solmaya başlar. Solmuş siyah giysilerinizi tekrar eski siyah rengine döndürmek isterseniz kahve tüyosunu kullanabilirsiniz. Solmuş kıyafetlerinizi kahve ile çamaşır makinesinde boyayabilirsiniz.


KUMAŞ BOYAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Çamaşır makinesine sadece renkleri solmuş siyah kıyafetleri koyun. Diğer renkli ya da beyaz kıyafetleri koymadığınızdan emin olun.
2 bardak filtre kahve hazırlayın. Ekstra siyah renk için ekstra güçlü kahve yapmanızı öneririz. Kahveyi makinenin yumuşatıcı bölümüne koyun ve çamaşır makinesini durulama döngüsünde 60 derecede çalıştırın.


ELDE KOT BOYAMA NASIL YAPILIR?

Kahve doğal bir elbise boyası işlevi görür. Kahve açık renkleri kahverengiye çevirecektir, siyah renkleri ise daha da koyu yapacaktır.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 20:53
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  4. çamaşır makinesinde kıyafet boyama
  5. pratik bilgiler

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