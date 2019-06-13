Sollamak istediği araca çarptı: 4 yaralı Bursa’nın Mudanya ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

N. Öncül idaresindeki 16 UU 105 plakalı otomobil, önünde seyretmekte olduğu aracı sollamak isterken arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan N.B. Türk idaresindeki 16 AF 389 plakalı 389 plakalı aracın sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, çarpan araç ise ağır hasar gördü. 105 plakalın aracın sürücü N. Öncül ile yolcular A. Arslan ve G. Arslan yaralanarak, 112 ekibinin müdahalesi sonucu Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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