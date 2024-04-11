Solingen kundakçısı yakalandı
Almanya'nın Solingen kentinde 25 Mart'ta Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı 2'si bebek, 4 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin yaralandığı yangınla ilgili, bir kişi tutuklandı.
Wuppertal Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, 39 yaşındaki şüphelinin, 8 Nisan günü başka bir olayda bir kişiyi yaraladığını belirtti. Söz konusu kişinin, 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kundaklama olayının da şüphelisi olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Şüpheli Daniel S'nin daha önce kundaklanan binada oturduğu, 2022 baharında ise kirasını ödemediği gerekçesiyle buradan atıldığı kaydedildi.
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